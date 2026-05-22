Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü enerji merkezlerinden biri haline getirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu.

"Türkiye, barışın kilit aktörü olmuştur"

Enerji arz güvenliğinin her alanda çok daha önem kazandığı bir süreçten geçiyoruz. Petrol ve doğal gaz halen stratejik kaynaklar olmaya devam ediyor. Temin etmek devletler için daha fazla önemli hale geliyor. Rusya-Ukrayna Savaşı patlak verdiğinde gündeme gelen en önemli konulardan biri enerji tedarikiydi. 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan saldırılarda da enerji ticareti geliyordu. Sadece fiyatlar uçmadı, enerji tedariki ile ilgili de ciddi sıkıntılar baş gösterdi. Enerji kaynakları günlük hayatı, üretimi, turizmi, ekonomiyi vurmaya devam ediyor. Türkiye, zengin enerji kaynaklarına sahip ülkeler arasındaki en güçlü köprüdür, kavşak noktasıdır. Son zamanlarda yaşananlar Türkiye'nin bu özelliğini tahkim etmiştir. Ülkemiz tüm tahriklere rağmen sağduyulu siyasetiyle savaşın dışında kalmış, diplomasi ve diyaloğu öncelemiştir, barışın kilit aktörü olmuştur.

"Türkiye, enerjide pardigmayı değiştirdi"

Rusya'dan 2, Azerbaycan'dan 2, İran'dan 1 olmak üzere 5 boru hattıyla doğalgaz temin ediyoruz. Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü merkezlerinden biri haline getirdik. Türkiye, enerjide pardigmayı değiştirdi. 10 yılda enerji alanına çok büyük yatırım yaptık. Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimimiz bugün 9,5 milyon metreküpe ulaştı. Sadece Karadeniz'de değil Gabar'da da tarih yazdık. Yurt içi petrol üretimimizin yüzde 44'ü Gabar'dan. Şırnak'taki petrol keşfi Cumhuriyet tarihinin en büyüğü. On yıllar boyunca terörle anılan bölgeler yatırımla, istihdamla anılıyor. Yıllarca atıl kalan yerde turizm artıyor, tarım gelişiyor, esnafımızın yüzü gülüyor. Diyarbakır'da 4 saha belirlendi. Önümüzdeki 3 yıl içinde 24 kuyuda daha çalışma planlıyoruz, bunun dışında başka hazırlıklarımız da söz konusu.

Türkiye, küresel enerji diplomasisinde önde. İklim ve hava şartları elverirse Somali'deki sondaj 6-9 ayda tamamlanacak. Savunma sanayiinde olduğu gibi enerjide de tam bağımsızlık ülkemizin Kızıl Elma'sıdır.

