Gündem
AA 22.05.2026 11:36

MHP 17 yılda 820 kişiye Siyaset ve Liderlik Okulu'nda eğitim verdi

MHP'nin 28 Mart'ta başlayan 23. Dönem Siyaset ve Liderlik Okulu'nda eğitimlerin tamamlanmasıyla, 17 yılda 820 kişi partiden sertifika almaya hak kazanmış olacak.

MHP'nin Siyaset ve Liderlik Okulu, 10 Ekim 2009'da Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından açıldı.

23'üncüsü bu dönem düzenlenen Siyaset ve Liderlik Okulunun yarın tamamlanmasıyla, 17 yılda sertifika almaya hak kazanan katılımcı sayısı 820'ye ulaşacak.

Siyasete girmeye ve ülkeyi yönetmeye talip 23-40 yaş aralığındaki gençlerin yer aldığı 40 kişilik 23. dönem öğrenci grubu, eğitimine, 28 Mart'ta MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin verdiği açılış dersiyle başlamıştı.

Siyaset ve Liderlik Okulunda, katılımcılara "temel hukuk", "iletişim ve medya", "propaganda ve ikna", "din ve toplum", "uluslararası ilişkiler ve küreselleşme", "finansal okuryazarlık", "genel ekonomi", "siyasi partiler", "Türk demokrasi tarihi", "diplomasi", "tarihi perspektiften sorunlar", "siyaset sosyolojisi ve liderlik", "hitabet", "Türk milliyetçiliği" ile "MHP'nin hukuk, adalet ve demokrasi alanındaki katkıları" başlıklarında dersler verildi.

"Bilim-Bilgi-Kültür"

Akademisyenler tarafından verilen eğitimler, MHP Genel Merkezi'nde Prof. Dr. Erol Güngör ve Prof. Dr. Mehmet Eröz'ün isimlerini taşıyan dersliklerde gerçekleştirildi.

"Bilim-Bilgi-Kültür" teması doğrultusunda yürütülen derslerde, Bahçeli'nin 1998'de Türkiye Günlüğü dergisinde yayımlanan "Küreselleşme" makalesinde ortaya koyduğu vizyon, mukayeseli olarak ele alındı.

Program kapsamında, siyaset bilimi ve liderlik eğitimlerinin yanı sıra "Kitap Tahlili" dersinde Ziya Gökalp'in "Türkleşme-İslamlaşmak-Muasırlaşmak" ve Prof. Dr. Erol Güngör'ün "Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik" isimli eseri de incelendi.

MHP'nin 23. Dönem Siyaset ve Liderlik Okulu, yarın saat 14.00'te MHP Genel Merkezi Gün Sazak Konferans Salonu'nda düzenlenecek sertifika töreniyle tamamlanacak.

