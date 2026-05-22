Çok Bulutlu 19.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
DHA 22.05.2026 11:02

CHP, Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu

CHP, partinin 38'inci Olağan Kurultayı davasında 'mutlak butlan' kararının çıkmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu. İtiraz başvurusu dijital ortamda yapıldı.

CHP, Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38'inci Olağan Kurultayı’na ilişkin 'mutlak butlan' kararı verdi.

36'ncı Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin davayı 'konusuz kaldığı' gerekçesiyle sonuçlandıran kararını kaldırarak kurultayın yapıldığı tarihten itibaren iptaline karar verdi. Mahkeme ayrıca, kurultay sonrası yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve alınan kararların iptaline, Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının görevlerine devam etmesine hükmetti.

Mahkeme CHP 38. Olağan Kurultayını iptal etti
Mahkeme CHP 38. Olağan Kurultayını iptal etti

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, dün parti genel merkezinde yaptığı konuşmada mutlak butlan kararına karşı ilk hukuki itirazı Yargıtay’a yaptıklarını duyururken, YSK’ya da başvuracaklarını açıkladı.

CHP’nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, bugün YSK'ya başvuruda bulundu. 

ETİKETLER
CHP YSK
Sıradaki Haber
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "mutlak butlan" açıklaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:09
İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'daki baskınlarla Filistinlileri göçe zorluyor
11:56
Bingöl'de mayıs ayında 3 metrelik kar tünelleri
11:42
Ankara'da ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı
11:37
YÖK’ten İstanbul Bilgi Üniversitesi açıklaması: Mağduriyet yaşanmayacak
11:37
MHP 17 yılda 820 kişiye Siyaset ve Liderlik Okulu'nda eğitim verdi
11:36
Kavun açık arttırmada yaklaşık 36 bin 500 dolara satıldı
Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde 327 eser ilk defa görücüye çıkacak
Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde 327 eser ilk defa görücüye çıkacak
FOTO FOKUS
Sele kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar böyle sürüklendi
Sele kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar böyle sürüklendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ