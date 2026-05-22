Ekonomi
AA 22.05.2026 10:57

Şarj istasyonlarında yeşil enerji payı yüzde 60’a ulaştı

Türkiye genelinde elektrikli araç şarj soket sayısı, nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,55 artarak 43 bin 9’a yükseldi. Tüketilen elektriğin yaklaşık yüzde 60’ı yenilenebilir kaynak belgeli istasyonlardan sağlandı

Şarj istasyonlarında yeşil enerji payı yüzde 60’a ulaştı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun nisan ayına ilişkin “Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri” raporuna göre şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 3,29 artışla 3 bin 295 megavata çıktı.

Nisanda şarj istasyonlarının toplam elektrik tüketimi 61 milyon 652 bin 189 kilovatsaat olarak gerçekleşti. Bunun yüzde 59,98’ine denk gelen 36 milyon 977 bin 647 kilovatsaatlik kısmı yeşil şarj istasyonlarından karşılanırken 24 milyon 674 bin 542 kilovatsaatlik tüketim diğer istasyonlardan sağlandı.

Yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini belgeleyen Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sertifikası’na (YEK-G) sahip yeşil şarj istasyonları, elektrikli araçların karbon ayak izinin azaltılması ve temiz enerji kullanımının teşvik edilmesinde önemli rol oynuyor.

İstanbul, tüketimde ilk sırada

Nisanda elektrikli araç şarj tüketiminde ilk sırayı 19 bin 651 megavatsaatle İstanbul aldı. İstanbul’u 9 bin 410 megavatsaatle Ankara ve 3 bin 604 megavatsaatle İzmir takip etti.

Toplam şarj soket sayısı nisanda 43 bin 9’a yükseldi, martta ise 41 bin 938 olarak kaydedilmişti.

Bu dönemde AC şarj soket sayısı 24 bin 468’e, DC şarj soket sayısı da 18 bin 541’e ulaştı.

Öte yandan, martta 411 bin 796 olan elektrikli araç sayısı nisanda 427 bin 486’ya yükseldi.

Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde 327 eser ilk defa görücüye çıkacak
Sele kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar böyle sürüklendi
