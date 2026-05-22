Bingöl'de mayıs ayında 3 metrelik kar tünelleri

Gençtavus köyüne bağlı Kuştepe mezrası yolu, vatandaşların kış aylarını kent ve ilçe merkezlerinde geçirmesi nedeniyle yılın yarısında ulaşıma kapalı kalıyor.
Son yılların en yoğun kar yağışının görüldüğü kentte aylardır zorlu çalışma yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, hava şartlarının elverişli hale gelmesiyle karla kaplı yolları açmaya başladı.
Yüksek rakımlı bölgelerde zorlu doğa koşullarında çalışma yürüten ekipler, yer yer 3 metreyi bulan karı temizleyerek evlerine dönmeye hazırlanan vatandaşların ulaşımını sağlamaya çalışıyor.