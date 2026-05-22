Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Sönmez'den açıklama

Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisi önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kendisini basın danışmanlığı görevine getirdiği için Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden Sönmez, "Kendisi yoğun şekilde çalışmalarına devam ediyor. Resmi görevlendirme, tebligat kendisine yapıldı. Şu anda gerek milletvekilleri gerek parti meclisi üyeleri, belediye başkanları, mevcut belediye başkanları, mevcut milletvekilleri, daha önceki dönem milletvekilleri ve pek çok il ve ilçe teşkilatı yöneticileriyle hem fiilen yüz yüze hem telefon üzerinden yoğun görüşmeler sürdürüyor, çalışmalarını devam ettiriyor." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun hiçbir zaman ayrıştırıcı olmadığını ifade eden Sönmez, şunları kaydetti:

"Sadece parti için değil, toplumun genelini kucaklamakla ilgili bir siyaseti kararlılıkla 13 yıl boyunca sürdürmüş bir Genel Başkan. Bundan sonraki süreçte de gerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir an önce kucaklaşıp ayağa kalkması ve ülkenin sorunlarını çözmek için güçlü bir iktidar yürüyüşünden bahsetti. Bu iktidar yürüyüşü için kendisine güveni tam, ekip arkadaşlarına olan güveni tam ve arkadaşlarının da kendisine olan güveni tam. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 70 yıllık ömründe kendisinin de sıklıkla vurguladığı gibi temiz siyaset, toplum için siyaset dışında herhangi bir şiarı yoktur ve bunun dışında da bir önceliği olmadı. Bundan sonra da olmayacağını siz de biliyorsunuz, değerli kamuoyu da biliyor."

"Böyle bir şey şu anda yok"

Sosyal medyada bazı dezenformasyonların dolaştığını belirten Sönmez, "MYK'de görevlendirme yapıldığına dair galiba yazılıp çizildi. Böyle bir şey şu anda yok. Yani ne Parti Meclisi içerisinden böyle bir MYK görevlendirildi ne de buna dair herhangi bir isim listesi vesaire bir şey söz konusu değildir. Zaten böyle bir şey olduğu zaman bunun açıklaması resmi olarak yapılır. Hiç endişeniz olmasın. Şu anda böyle bir görevlendirme olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Sönmez, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapıp yapmayacağına dair sorular üzerine, "İki gündür çok yoğun çalışıyor Sayın Genel Başkan. Bir serum kullandı, sesiyle ilgili bir şey var. Eğer ki gün sonuna kadar çalışmaları bittiğinde birazcık sesi toparlanmış olursa, yani bunun başka bir sebebi gerçekten yok. Umarız zaten toparlar bir an önce çıkışta kısa bir açıklama yapabilir." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun, CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gideceğine ilişkin sorular üzerine Sönmez, şu yanıtı verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı neredeyse Genel Merkez orasıdır. Ancak tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gidecektir. Yani bundan şüpheniz olmasın. Zaten Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Meclisi ile diğer bütün organların görevi az önceki tebligatla başlamadı. Dünkü mahkeme kararı kesinleştiği andan itibaren zaten görevi başlamıştır. Bugünkü yapılan resmi prosedürün tamamlanması için gerekli bir işlemdir. Mahkeme kararı olduğu andan itibaren Sayın Genel Başkan'ın görevi de başlamıştır. 37'nci Kurultay'la belirlenen Parti Meclisi ve orada seçilen bütün kurullar görevlerine dün itibarıyla resmi olarak başlamışlardır."

"Sayın Genel Başkan hiçbir zaman gerginliğin tarafı olmamıştır"

Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun milletvekilleri de dahil olmak üzere tüm arkadaşlarıyla istişarelerini sürdürdüğünü belirterek, "Burada istenen şey bir gerginliğinin yaratılması değildir. Sayın Genel Başkan hiçbir zaman gerginliğin tarafı olmamıştır, olmayacaktır da. Gerginliğe fırsat verecek bir adımın da tarafı olmayacaktır. Bundan sonraki süreç suhuletle, sakinlikle, olgunlukla tam da Kemal Kılıçdaroğlu siyasetine uygun şekilde işleyecektir. Bundan hepiniz emin olabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel ile bir görüşme yapıp yapmadığına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruları da yanıtlayan Sönmez, "Bunlar olağanüstü anlamlar yüklenecek şeyler değil. Şu anda böyle bir görüşme programı olduğu için söylemiyorum. Ama ortaya bir iddia atılmasında, bu iddianın arkasındaki alt metni okuyabilecek kadar hepimiz gazetecilik mesleğinden geldiğimiz için biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanıyla da Sayın Devlet Bahçeli'yle de ve diğer bakın altılı masayı, Halil İbrahim Sofrası'nı kurmuş bir siyasetçinin başka siyasetçileri muhatap almaması, onlarla görüşmemesi diye bir siyaset tarzının söz konusu olamayacağını zaten biliyoruz. Ama şu anda böyle bir planlanmış, programlanmış bir görüşme takvimi yoktur." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel ile bir görüşme trafiği olup olmadığı soruları üzerine Sönmez, "Bir tane Cumhuriyet Halk Partisi vardır. Özgür Özel'e yakın Özgün Özel'e uzak veya Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın, Kemal Kılıçdaroğlu'na uzak diye Cumhuriyet Halk Partililik tarifi olamaz. Şu an itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bütün Cumhuriyet Halk Partililer Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yakındır. Bu kadar söyleyebilirim." yanıtını verdi.