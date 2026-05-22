Çok Bulutlu 18.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 22.05.2026 13:33

Deprem bölgesi mükellefleri için e-defter süresi uzatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin elektronik defter oluşturma, imzalama ve yükleme sürelerinde son tarih 14 Ağustos olarak yeniden belirlendi.

Deprem bölgesi mükellefleri için e-defter süresi uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) konuya ilişkin Vergi Usul Kanunu sirküleri, internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre deprem nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki bazı mükelleflerin yükümlülüklerine yönelik düzenleme yapıldı.

Mücbir sebep hali 30 Kasım 2025'te sona eren mükelleflerle ilgili talepler üzerine bu mükelleflerden elektronik defter uygulamasına dahil olanlarca 5 Haziran ile 10 Ağustos döneminde oluşturulması ve imzalanması gereken e-defterlere ilişkin süre uzatıldı.

Bu kapsamda, söz konusu e-defterleri oluşturma ve imzalama ile aynı sürede GİB Bilgi İşlem Sistemi'ne yükleme işlemleri, 14 Ağustos Cuma gününe kadar yapılabilecek.

ETİKETLER
Kahramanmaraş Deprem Gelir İdaresi Başkanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı
Sıradaki Haber
İş gücü girdi endeksleri açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:46
Tokat'ta sel riski nedeniyle 10 okulda eğitime ara verildi
13:45
5G’ye hızlı geçiş: Türkiye’de 34 milyon abone
13:30
MSB, EFES-2026'ya katılan yabancı askerlerin görüşlerini paylaştı
13:23
İşgalci İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yardım tırlarının girişini kısıtlamayı sürdürüyor
13:27
Hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğu başladı: Çalışmalar yerinde görüntülendi
12:59
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda pist bakım çalışmaları tamamlandı
Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde 327 eser ilk defa görücüye çıkacak
Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde 327 eser ilk defa görücüye çıkacak
FOTO FOKUS
Hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğu başladı: Çalışmalar yerinde görüntülendi
Hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğu başladı: Çalışmalar yerinde görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ