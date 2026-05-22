Deprem bölgesi mükellefleri için e-defter süresi uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) konuya ilişkin Vergi Usul Kanunu sirküleri, internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre deprem nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki bazı mükelleflerin yükümlülüklerine yönelik düzenleme yapıldı.

Mücbir sebep hali 30 Kasım 2025'te sona eren mükelleflerle ilgili talepler üzerine bu mükelleflerden elektronik defter uygulamasına dahil olanlarca 5 Haziran ile 10 Ağustos döneminde oluşturulması ve imzalanması gereken e-defterlere ilişkin süre uzatıldı.

Bu kapsamda, söz konusu e-defterleri oluşturma ve imzalama ile aynı sürede GİB Bilgi İşlem Sistemi'ne yükleme işlemleri, 14 Ağustos Cuma gününe kadar yapılabilecek.