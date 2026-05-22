Hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğu başladı: Çalışmalar yerinde görüntülendi

Yüz binlerce Müslüman'ın kutsal topraklara yolculuğu başladı. Suudi Arabistanlı yetkililer, herhangi bir sağlık problemi yaşanmaması adına sıkı tedbirler aldı.

Yaklaşık 80 personelin görev yaptığı merkezlerde, hac bölgesinde yaşanabilecek her türlü sağlık problemine karşı anında müdahale kapasitesi oluşturuldu.

Sistem sayesinde Mekke, Medine, Cidde, Mina, Arafat ve Müzdelife gibi tüm kutsal bölgeler tek bir merkezden izleniyor.

Hastanelerdeki doluluk oranları, yatak kapasiteleri ve acil servislerdeki yoğunluk anlık verilerle takip edilerek, ihtiyaç duyulan noktaya anında ek kaynak yönlendiriliyor.

Yapay zeka destekli denetimler devrede

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, lojistik operasyonları da dev ekranlardan yönetiyor. Bölgeye kaç uçağın iniş yaptığı, kaç otobüsün hangi rotada hareket halinde olduğu saniye saniye takip ediliyor.

Yetkililer, Hacı adaylarının yemek yediği restoranlar artık yapay zeka destekli kameralarla denetlendiğini söyledi.

Sistem sayesinde, restoran çalışanlarının hijyen kurallarına uyup uymadığı otomatik olarak tespit ediliyor.