Çok Bulutlu 18.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 22.05.2026 13:11

Hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğu başladı: Çalışmalar yerinde görüntülendi

Yüz binlerce hacı adayının kutsal topraklara yolculuğu başladı. Suudi Arabistanlı yetkililer, ibadetlerin kolaylıkla gerçekleştirilmesi için hazırlıklarını tamamladı. TRT Haber ekibi, o çalışmaları yerinde görüntüledi.

Yüz binlerce Müslüman'ın kutsal topraklara yolculuğu başladı. Suudi Arabistanlı yetkililer, herhangi bir sağlık problemi yaşanmaması adına sıkı tedbirler aldı.

Yaklaşık 80 personelin görev yaptığı merkezlerde, hac bölgesinde yaşanabilecek her türlü sağlık problemine karşı anında müdahale kapasitesi oluşturuldu.

Sistem sayesinde Mekke, Medine, Cidde, Mina, Arafat ve Müzdelife gibi tüm kutsal bölgeler tek bir merkezden izleniyor.

Hastanelerdeki doluluk oranları, yatak kapasiteleri ve acil servislerdeki yoğunluk anlık verilerle takip edilerek, ihtiyaç duyulan noktaya anında ek kaynak yönlendiriliyor.

Yapay zeka destekli denetimler devrede

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, lojistik operasyonları da dev ekranlardan yönetiyor. Bölgeye kaç uçağın iniş yaptığı, kaç otobüsün hangi rotada hareket halinde olduğu saniye saniye takip ediliyor.

Yetkililer, Hacı adaylarının yemek yediği restoranlar artık yapay zeka destekli kameralarla denetlendiğini söyledi.

Sistem sayesinde, restoran çalışanlarının hijyen kurallarına uyup uymadığı otomatik olarak tespit ediliyor.

ETİKETLER
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Suudi Arabistan
Sıradaki Haber
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda pist bakım çalışmaları tamamlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:46
Tokat'ta sel riski nedeniyle 10 okulda eğitime ara verildi
13:45
5G’ye hızlı geçiş: Türkiye’de 34 milyon abone
13:35
Deprem bölgesi mükellefleri için e-defter süresi uzatıldı
13:30
MSB, EFES-2026'ya katılan yabancı askerlerin görüşlerini paylaştı
13:23
İşgalci İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yardım tırlarının girişini kısıtlamayı sürdürüyor
12:59
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda pist bakım çalışmaları tamamlandı
Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde 327 eser ilk defa görücüye çıkacak
Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde 327 eser ilk defa görücüye çıkacak
FOTO FOKUS
Hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğu başladı: Çalışmalar yerinde görüntülendi
Hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğu başladı: Çalışmalar yerinde görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ