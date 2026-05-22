Emine Erdoğan'dan "Şule Senin Hikayen" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'de izleyiciyle buluşacak "Şule Senin Hikayen" dizisinin gala programına iştirak etti.

Diziyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"TRT Tabii’nin, kalemi, fikirleri ve cesaretiyle gönüllerde müstesna bir yere sahip olan Şule Yüksel Şenler’in hayatını konu edindiği “Şule: Senin Hikâyen” dizisinin tanıtım programına katılmaktan memnuniyet duyduk.

Bu değerli yapım ile inanıyorum ki, özellikle genç kuşaklar onu daha yakından tanıyacak, güçlü duruşundan ilham alacaktır.

Ömrünü inandığı değerlere adayan Şule Yüksel Şenler’i rahmetle yâd ediyor; TRT ailesini ve projede emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum."