Parçalı Bulutlu 14.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 22.05.2026 21:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şule Senin Hikayen" dizisinin galasına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'de izleyiciyle buluşacak "Şule Senin Hikayen" dizisinin gala programına iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şule Senin Hikayen" dizisinin galasına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) gala, platformda yer alan dizilerden oluşturulan seçki videonun gösterimiyle başladı.

Dizinin ilk iki bölümünün gösterildiği galada birçok sahne katılımcılardan uzun süre alkış aldı.

Gösterimin ardından sahneye çıkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından yazar Şule Yüksel Şenler'in portresinin yer aldığı bir tablo hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şule Senin Hikayen" dizisinin galasına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindekiler, galanın sonunda dizinin oyuncularıyla fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şule Senin Hikayen" dizisinin galasına katıldı

Erdoğan, bu sırada yanına gelen dizinin minik oyuncularına harçlık verdi.

Programa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Grup Başkanvekili ve Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Leyla Şahin Usta ile TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da katıldı.

ETİKETLER
Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı Recep Tayyip Erdoğan tabii TRT Burhanettin Duran
Sıradaki Haber
Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:01
Türkiye Kupası'nın sahibi Trabzonspor oldu
22:40
İletişim Başkanı Duran: "Şule Senin Hikayen" dizisi Türkiye'nin hikayesi
22:22
İranlı bakan: Yakıtı verimli kullanma konusunda hala halkın desteğine ihtiyacımız var
22:21
İsrail güçleri, Gazze'de işgal ettiği "Sarı Hat"ın batısına geçerek bazı evleri yıktı
22:18
ABD İstihbarat Direktörü Gabbard istifasını sundu
22:17
Gülistan Doku soruşturmasında firari Umut Altaş ABD'de gözaltına alındı
Yeni Delhi'de sıcak hava etkili oluyor
Yeni Delhi'de sıcak hava etkili oluyor
FOTO FOKUS
Minik Güneş'in ismi Hatay'da yaşatılacak
Minik Güneş'in ismi Hatay'da yaşatılacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ