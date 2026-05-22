Gündem
TRT Haber 22.05.2026 20:09

Özel ve Kılıçdaroğlu telefonda görüştü

Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in araması üzerine telefonda görüştü.

Özel ve Kılıçdaroğlu telefonda görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38'inci Olağan Kurultayı’na ilişkin 'mutlak butlan' kararı verdi.

36'ncı Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin davayı 'konusuz kaldığı' gerekçesiyle sonuçlandıran kararını kaldırarak kurultayın yapıldığı tarihten itibaren iptaline karar verdi. Mahkeme ayrıca, kurultay sonrası yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve alınan kararların iptaline, Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının görevlerine devam etmesine hükmetti.

"En uygun zamanda partiyi kurultaya götürmekle ilgili niyetini iletti"

Kılıçdaroğlu ile Özel telefonda görüşme gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Atakan Sönmez, detaylarını paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Sönmez görüşmeyle ilgili şu açıklamada bulundu:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu son aradığında Sayın Özgür Özel’e ulaşamamıştı. Özgür Özel geri dönüş yaptı ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’yla bir görüşme gerçekleşti.Görüşmede Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, uzlaşıldığı takdirde en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmekle ilgili niyetini Sayın Özgür Özel’e iletti. Özgür Özel de kendi taleplerinin de bu yönde olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bu konuyu kendi arkadaşlarıyla değerlendireceğini ve sonra Sayın Kılıçdaroğlu’na bir dönüş yapacağını söyledi. Herhalde bu değerlendirme çok gecikmeden; belki bir Parti Meclisi, belki bir MYK toplantısı veyahut da başka bir değerlendirme sonrasında Sayın Özgür Özel arkadaşlarıyla bunu görüştükten sonra Sayın Kılıçdaroğlu’na dönüş yapacağını ifade etti. Görüşmenin içeriği budur."

