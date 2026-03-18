TRT Haber 18.03.2026 00:23

Devlet Bahçeli: Çanakkale, emsalsiz bir haysiyet müdafaasıdır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Çanakkale; çelikleşmiş düşman kuvvetlerine karşı iman, irade ve iffetle doğrulmuş Türk milletinin, istiklal ve istikbali namına sergilediği emsalsiz bir haysiyet müdafaasıdır." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli: Çanakkale, emsalsiz bir haysiyet müdafaasıdır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP'nin resmi sosyal medya hesabından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. 

Bahçeli, "Çanakkale'de kurulan müdafaa, Türkiye'nin ebedi varlığının teminatıdır" başlığıyla paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çanakkale; çelikleşmiş düşman kuvvetlerine karşı iman, irade ve iffetle doğrulmuş Türk milletinin, istiklal ve istikbali namına sergilediği emsalsiz bir haysiyet müdafaasıdır. Vatanı çiğnemek, milleti dize getirmek, tarihi ters yüz etmek hevesiyle hücuma kalkışan müstevlî kuvvetler; karşılarında korkuyu yenmiş bir basireti, kefeni çoktan giymiş bir kahramanlığı, kökeni, mezhebi, meşrebi, yöresi ne olursa olsun aynı bayrak altında kenetlenmiş bir millet vakarını bulmuşlardır.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 111’inci yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan, millet ve mukaddesat uğruna toprağa düşen kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükran hislerimle yâd ediyor; aziz hatıraları önünde hürmetle eğiliyorum."
 

