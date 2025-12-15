Çok Bulutlu 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 15.12.2025 16:41

Bakan Fidan'dan Ürdünlü ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla Gazze görüşmesi

Bakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda "Gazze Barış Planı"nın uygulanmasıyla ilgili konuları görüştü.

Bakan Fidan'dan Ürdünlü ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla Gazze görüşmesi

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdünlü ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonda konuştu.

Görüşmelerde, Gazze Barış Planı'nın uygulanmasıyla ilgili konular ele alındı.

ETİKETLER
Gazze Hakan Fidan Suudi Arabistan Ürdün
Sıradaki Haber
Devlet Bahçeli: Türk dili, milli varlığın korunmasına yönelik stratejik bir sorumluluktur
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:03
İspanya Airbnb'ye 64 milyon euro para cezası verdi
16:34
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 70 bin 665'e yükseldi
16:19
Devlet Bahçeli: Türk dili, milli varlığın korunmasına yönelik stratejik bir sorumluluktur
16:06
Türkiye, sıfır atık vizyonu ve iklim diplomasisiyle küresel liderliğe yürüyor
15:53
İşgalci İsrail, Suriye’nin güneyinde ihlallerini sürdürüyor
15:16
Bakan Kacır: Türkiye, coğrafi işaretli ürün zenginliği açısından dünyada ikinci sırada
Karabük'ün yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü
Karabük'ün yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü
FOTO FOKUS
Zeynep öğretmenin yeniden doğuşu
Zeynep öğretmenin yeniden doğuşu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ