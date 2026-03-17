Puslu 6.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.03.2026 07:34

Soykırımcı İsrail'in Beyrut'a ve Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 11 kişi yaralandı

İsrail’in, başkent Beyrut’un güney banliyösü (Dahiye) ile Lübnan’ın güneyindeki çeşitli bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail güçleri güneydeki Ayta eş-Şab beldesinin eteklerine ilerlerken belde ve çevresine yoğun hava saldırıları düzenledi.

Haberde, İsrail’in Bint Cubeyl bölgesine bağlı Şakra beldesine düzenlediği saldırıda 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Güneydeki Sirifa kasabasına yönelik bombardımanda ise 4 kişi yaralandı.

Cebel Lübnan vilayetinin Aramun bölgesinde bir apartmanın hedef alındığı saldırıda, Etiyopyalı bir kadının yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail savaş uçakları, Beyrut’un Dahiye bölgesinde yer alan Haret Hureyk ve çevresindeki mahallelere iki hava saldırısı düzenledi.

İsrail’in ayrıca Tayyibe, Mecadil, Zebkin, Yater, Kana, Ayn Baal ve Deyr Kifa dahil olmak üzere Lübnan’ın güneyindeki çok sayıda yerleşimi hedef aldığı, saldırıların sonuçlarına ilişkin ise henüz ayrıntılı bilgi bulunmadığı bildirildi.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
Katar'da bir füze saldırısının engellendiği duyuruldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:19
Tahıl tohumluklarının sertifikasyonu elektronik ortamda gerçekleştirilecek
09:16
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun diplomatlara "İran'a karşı acil önlem" çağrısı yaptığı iddiası
09:10
İstanbul'da yangın: 1 bebek hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
09:08
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
09:05
İran meydan okudu: Savaşı siz başlattınız, biz bitireceğiz
08:47
Bakan Işıkhan, bakır madeninde işçilerle sahur yaptı
Gazze'de yıkımın yaşandığı mahallede toplu iftar
Gazze'de yıkımın yaşandığı mahallede toplu iftar
FOTO FOKUS
Dünyanın geleceği nereye sürükleniyor?
Dünyanın geleceği nereye sürükleniyor?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ