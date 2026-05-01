Haydut İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı yurdun birçok noktasında protesto edildi

Soykırımcı İsrail'in Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırısına tepkiler sürüyor.

Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde vatandaşlar, cuma namazının ardından Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi önünde toplandı.

Diyarbakırlılar da destek için meydandaydı. Tarihi Sur ilçesindeki Ulu Cami'de cuma namazı sonrası basın açıklaması yapıldı. Sivil toplum kuruluş temsilcileri ve katılımcılar, Sumud Filosu'na yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Siirt ve Van'da da cuma namazı çıkışında İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı kınandı.

Şırnak'ta Ulu Cami önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar saldırıyı protesto etti.

İzmir ve Aydın'da vatandaşlar, İsrail ordusunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırısını protesto etti.

Cuma namazının ardından Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde İzmir'deki Bilal Saygılı Camisi önünde toplanan grup, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

Niğde'de Filistin'e Destek Platformu üyeleri ve vatandaşlar, cuma namazının ardından Hacı Arif Tuncel Camii önünde bir araya geldi.

Sakarya, Bartın, Bolu, Düzce ve Zonguldak'ta sivil toplum kuruluşu üyeleri, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterdi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, cuma namazının ardından Orhan Camisi önünde toplandı.

Ankara, Antalya, Manisa, Rize, Ordu, Giresun, Ardahan, Diyarbakır, Mardin, Adıyaman, Batman, Şırnak, Siirt, Kahramanmaraş, Kilis, Nevşehir, Çankırı, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Bursa, Çanakkale, Sakarya, Van ve Iğdır'da da, İsrail’in “Küresel Sumud Filosu”na yönelik saldırısına ilişkin düzenlenen basın açıklamalarıyla tepki dile getirildi.