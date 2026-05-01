İHA 01.05.2026 20:37

Şanlıurfa'da inşaat asansörü düştü: 1 işçi balkonda asılı kaldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde inşaatta çalışan işçilerin bulunduğu seyyar asansörün düşmesi sonucu 1 işçi ağır yaralandı. Diğer işçi ise düşme sırasında balkon demirlerine tutunarak dakikalarca kurtarılmayı bekledi.

[Fotograf: İHA]

Meydan Mahallesi'nde dış cephe giydirme çalışması yapan işçilerin bulunduğu asansör, 5'inci kattan aşağı düştü.

Kazada işçilerden Adem G. ağır yaralandı. Adem K. ise düşme sırasında balkon demirlerine tutunarak havada asılı kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, balkon demirlerini keserek asılı kalan işçiyi bulunduğu yerden kurtardı.

Yaralı işçiler, ilk müdahalenin ardından Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

