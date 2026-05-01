Şanlıurfa'da inşaat asansörü düştü: 1 işçi balkonda asılı kaldı

Meydan Mahallesi'nde dış cephe giydirme çalışması yapan işçilerin bulunduğu asansör, 5'inci kattan aşağı düştü.
Kazada işçilerden Adem G. ağır yaralandı. Adem K. ise düşme sırasında balkon demirlerine tutunarak havada asılı kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, balkon demirlerini keserek asılı kalan işçiyi bulunduğu yerden kurtardı.
Yaralı işçiler, ilk müdahalenin ardından Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
May 1, 2026