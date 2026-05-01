İstanbul 1 Mayıs'ta 35 bin kamerayla izlendi

Vatan Caddesi'ndeki yerleşkede bulunan Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü bünyesindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne bağlı 35 bin kamera, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde aktif olarak kullanıldı.

Merkezde görevli polis ekipleri, dron ve yaka kameralarından elde edilen görüntüler dahil tüm verileri anlık takip ederek, olumsuzluk yaşanan noktalara hızlı bir şekilde ekip sevk etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de İstanbul Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile alınan tedbirleri yerinde inceledi.