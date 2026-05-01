Türkiye
AA 01.05.2026 10:52

Karabük'te otomobil refüje çarptı: 1 ölü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Karabük'te otomobil refüje çarptı: 1 ölü
[Fotograf: AA]

Recep Ç. idaresindeki otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu Bostanbükü köyü yakınlarında kontrolden çıkarak refüje, ardından aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Ayşe Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Recep Ç. ile yolcular Hasan Ç. ve Hamide A. ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Hasan Ç. ile Hamide A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ayşe Ç'nin cenazesi, incelemenin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karabük Trafik Kazası
