AA 01.05.2026 08:24

Necati Arabacı liderliğindeki suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu.

Necati Arabacı liderliğindeki suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, elebaşılığını Coşkun Necati Arabacı'nın yaptığı suç örgütünün uyuşturucu ticaretinden kaynaklanan anlaşmazlıklarda işkence ve kasten öldürme gibi suçlara karıştıklarını tespit etti.

Örgüte maddi menfaat sağlamak amacıyla düzenli olarak para toplayan ve bu gelirleri örgütsel faaliyetlerde kullanan zanlıların kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul, İzmir ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 22 taşınmaz, 7 motorlu araç ve 8 şirket ile ortaklık payı olmak üzere yaklaşık 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Bitlis'te çiçek açan badem ağaçları Van Gölü kıyısını renklendirdi
Bitlis'te çiçek açan badem ağaçları Van Gölü kıyısını renklendirdi
