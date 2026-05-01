Tartıştığı sürücüye kendisini savcı olarak tanıtan şüpheliye soruşturma

Alınan bilgiye göre, Ataşehir'de iki sürücü arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma esnasında sürücülerden İ.E, diğer sürücü O.O.G'ye üzerinde "Hakim-Savcı" yazılı bir kart gösterdi.

Olay anının O.O.G. tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşılmasının ardından, görüntüler Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca ihbar kabul edildi.

Yapılan incelemelerde, şüpheli İ.E'nin hakim veya savcı olmadığı ve gösterilen kartın sahte olduğu tespit edildi.

Başsavcılık, olaya karışan İ.E. ve O.O.G. hakkında "tehdit", "kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Öte yandan, sosyal medyada yer alan görüntülerde şüpheli İ.E'nin elindeki sahte kartı gösterdiği ve tartıştığı kişiye yönelik "Ben sana yapacağımı biliyorum." şeklinde ifadeler kullandığı anlar yer alıyor.