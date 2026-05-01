Çok Bulutlu 15ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 01.05.2026 07:41

Tartıştığı sürücüye kendisini savcı olarak tanıtan şüpheliye soruşturma

Ataşehir'de iki sürücü arasındaki park yeri tartışmasında sahte "hakim-savcı" kartı gösteren şüpheli ile olayı cep telefonuyla kaydeden kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Tartıştığı sürücüye kendisini savcı olarak tanıtan şüpheliye soruşturma

Alınan bilgiye göre, Ataşehir'de iki sürücü arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma esnasında sürücülerden İ.E, diğer sürücü O.O.G'ye üzerinde "Hakim-Savcı" yazılı bir kart gösterdi.

Olay anının O.O.G. tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşılmasının ardından, görüntüler Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca ihbar kabul edildi.

Yapılan incelemelerde, şüpheli İ.E'nin hakim veya savcı olmadığı ve gösterilen kartın sahte olduğu tespit edildi.

Başsavcılık, olaya karışan İ.E. ve O.O.G. hakkında "tehdit", "kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Öte yandan, sosyal medyada yer alan görüntülerde şüpheli İ.E'nin elindeki sahte kartı gösterdiği ve tartıştığı kişiye yönelik "Ben sana yapacağımı biliyorum." şeklinde ifadeler kullandığı anlar yer alıyor.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 31 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:29
Necati Arabacı liderliğindeki suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı
08:10
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Mayıs'ı işçilerle karşıladı
07:53
Gökbilimciler Samanyolu Galaksisi'nin sınırlarını keşfetti
07:51
Afrika Kıtası bölünüyor: Yeni bir okyanus tahmin edilenden daha erken oluşacak
07:51
AB, Meta hakkında çocuk güvenliği ihlalleri nedeniyle ceza hazırlığında
07:47
Bilim insanları beyinle iletişim kurabilen yapay sinir hücreleri üretti
Bitlis'te çiçek açan badem ağaçları Van Gölü kıyısını renklendirdi
Bitlis'te çiçek açan badem ağaçları Van Gölü kıyısını renklendirdi
FOTO FOKUS
GÖKBEY'in TSK'ya ilk teslimatı yapıldı
GÖKBEY'in TSK'ya ilk teslimatı yapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ