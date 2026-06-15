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Türkiye
AA 15.06.2026 17:45

Edirne'de SUV araç tırla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Edirne'de SUV tipi araç ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edirne'de SUV araç tırla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]

H.T'nin kullandığı SUV tipi araç, Kapıkule-Edirne kara yolu Eskikadın köyü kavşağında geri dönüş yapan M.Ç. idaresindeki  tırla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle devrilen SUV tipi araçtaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan M.U, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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