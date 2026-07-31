Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan şüphelinin ifadesine ulaşıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Nejdet Kuy savcılıktaki ifadesinde, Ahbap Derneğinin konteyner ihtiyacı için akrabası C.Y. aracılığıyla kendisine ulaşıldığını, A.A'nın kefaletiyle 800 konteyner üretimine ilişkin sözleşme imzaladıklarını anlattı.

Konteynerleri süresinde tamamlayarak doğrudan Afet İl Koordinasyon Merkezi yetkililerine teslim ettiğini aktaran Kuy, tüm faturaların kesilip KDV'lerinin ödendiğini öne sürdü.

Daha sonra kendisinden 2 bin 600 konteyner daha üretmesinin istendiğini, bunları da aynı şartlarla üreterek teslim ettiğini anlatan Kuy, işin tamamlanmasının ardından çelik ev talebinde bulunulduğunu, hazırladığı proje ve fiyat tekliflerinin değerlendirilmesi sonrasında ise 352 çelik evin yapımına ilişkin sözleşme imzalandığını söyledi.

Kuy, "Bu aşamaya kadar dernekten aldığım net miktarı şu anda hatırlayamıyorum. Faturalardan gördüğüm kadarıyla toplam bedel 261 milyon 590 bin TL idi" dedi.

Haluk Levent kendilerinden borç istemiş

Çelik ev sözleşmesi kapsamında yüzde 50 peşinat ödendiğini, ardından satın alma sürecinin başlatıldığını anlatan Kuy, bu sırada A.A. ve C.Y'nin kendisine Haluk Levent'in kendilerinden borç istediğini söylediklerini, kendisinin ise peşinat ödemesinden borç vermenin satın alma sürecini olumsuz etkileyeceğini söylediğini öne sürdü.

Kuy, A.A. ve C.Y'nin, borç talebini karşılaması halinde herhangi bir sorun yaşanması durumunda borcu kendilerinin ödeyeceklerini söylediklerini belirterek, "Bu aşamaya kadar ben Haluk Levent ile hiç bir araya gelmedim. Ben de bu paradan C.Y'nin şirketi olan firmaya toplam 55 milyon TL para gönderdim. Ayrıca 15 milyon TL nakit çekip kendilerine verdim" ifadelerini kullandı.

Çelik ev projesi kapsamında valilikleri bilgilendirerek devletin zarara uğramaması için çaba gösterdiğini savunan Kuy, Malatya'nın Arapgir ilçesinde belirlenen alanda 56 çelik evi tamamlayıp teslim ettiğini ve ilk hak ediş olarak 93 milyon 744 bin lira ödeme aldığını öne sürdü.

Nejdet Kuy ifadesinde, "Bu aşamaya kadar ben teslim ettiğim konteynerler karşılığında 261 milyon 590 bin TL, tamamladığım 56 ev karşılığında 282 milyon TL ile 93 milyon 744 bin TL ödeme almıştım. Anlaşmış olduğum 352 evin peşin aldığım yarı ödemesi dışındaki ödeme olduğu gibi okul için planlandı. Ben okulları yapmaya evler için aldığım peşinatla devam etmeye çalıştım. Bu beni ekonomik olarak zorladı" beyanında bulundu.

"Levent'in manipülasyonları ile kendisine borç vermek zorunda kaldığım için karşınızdayım"

Haluk Levent'in görüntülü görüşmede P.G. adlı firmadan 70 milyon lira borç aldığını ve geri ödeyeceğini söylediğini kaydeden Kuy, daha sonra derneğe çağrıldığını, kendisini Levent'in asistanı olarak tanıtan Yeliz Kaya'nın IBAN bilgisi istemesi üzerine hesabına "borç ödemesi" açıklamasıyla önce 300 bin lira, ardından da peyderpey ödemeler yapıldığını, bu süreçte alacağının tahsili için Haluk Levent'e düzenli olarak mesaj göndermeyi sürdürdüğünü söyledi.

Kuy, borca karşılık verilen bazı çeklerin karşılıksız çıktığını, bir kısmını tahsil etmesine rağmen yeniden borç talebiyle karşılaştığını, Yeliz Kaya'ya gönderdiği paraların bu kapsamda olduğunu ve son görüşmelerinde Haluk Levent'ten iki yıl önce verdiği parayı geri istediğini anlattı.

Şüpheli Kuy, "Dolayısıyla ev yapımı karşılığında yaklaşık 280 milyon TL peşinat, 93 milyon TL hak ediş olmak üzere yaklaşık 373 milyon TL, ayrıca konteynerlerden 261 milyon TL olmak üzere yaklaşık 635 milyon TL aldım. Ayrıca okulları tamamladıkça 117 milyon TL daha aldım. Rakamlar yaklaşık olarak doğrudur. Faturalara bakılırsa bana dernekten gelenle yapmış olduğum ürünler birbirini tutmaktadır" ifadelerini kullandı.

Nejdet Kuy, ifadesinde şunları kaydetti:

"2023 yılının Şubat ayından sonra deprem bölgesinde 3 bin 400 konteyneri uygun fiyatlarda ve taahhüt ettiğim süreler içerisinde teslim ettim. Ardından 56 konutu yine uygun şartlarda ve süresinde teslim ettim. Yaşanan değişikliklerden sonra 4 okul tamamladım. Bu okullardan 2'si 2 katlıydı. Bir de gençlik merkezi tamamladım, bu da 2 katlıydı. Bunları elimden gelen bütün çabayla yaptım. Haluk Levent'i hiç görmememe rağmen, benden aldığı borç para bu süreci yürütmemi zorlaştırmasına rağmen alnımın akıyla bu süreçten çıktığımı düşünüyorum. Bütün belgeler ve faturalar denetime açıktır. Ben bu süreçte dernekten hak etmediğim 1 kuruş bile almadım. Haluk Levent'in manipülasyonları ile kendisine borç vermek zorunda kaldığım için karşınızdayım."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen dördüncü dalga operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Nejdet Kuy, Hüseyin Başaran, Deniz Şimşek, Ayhan Çevik, Murat Yaren, Emin Arat ve Muhammed Ali Yılmaz tutuklanırken, Ali Demirhan, Orhan İnan, Faruk Koç, Emre Saral, Recep Demir ve Ayhan Demir hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.