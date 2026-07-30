Açık 16.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 30.07.2026 23:19

Üniversite öğrencilerine yönelik af düzenlemesi Meclis'ten geçti

Yükseköğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrencilere okula dönüş yolu açıldı. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan kanun teklifi ile daha önce üniversiteleri ile ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilecek. Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi kabul edildi.

Üniversite öğrencilerine yönelik af düzenlemesi Meclis'ten geçti

Yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalanlar tekrar okullarına dönebilecek. Türk üniversitelerinin yurt dışında akademik birim açması için de yeni imkanlar getirildi.

Meclis Genel Kurulu'nda Yükseköğretim Kanunu üzerinde değişiklik öngören 28 maddelik teklif kabul edildi.

Kanunla, daha önce üniversitelerle ilişiği kesilen tüm öğrencilere yeniden eğitim hakkı verildi. Teorik derslerde başarılı olmuş ancak aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilerin de okula dönüşleri mümkün olacak.

Kanunla vakıf üniversitelerindeki tam burslu öğrenci oranlarını artırmaya yönelik düzenlemeler de yapıldı. Tecrübeli akademisyenlerin bilim dünyasına katkılarının devam edebilmesi amacıyla emeklilik yaş haddi 67'den 72'ye çıkarıldı.

Bilimsel araştırma altyapısı güçlendirilecek. Üniversite hastanelerinden elde edilen gelirden yüzde 2,5 oranında bilimsel araştırma projelerinde kullanılmak üzere pay aktarılacak. 

ETİKETLER
TBMM YÖK Eğitim Bilimsel Araştırma
Sıradaki Haber
Cem Küçük gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:54
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
00:41
AB'den Ceuta'daki düzensiz göç girişimine karşı İspanya'ya destek mesajı
00:38
Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan şüphelinin ifadesine ulaşıldı
00:17
İstanbul'da helikopter destekli asayiş denetimi
00:01
Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail cezaevlerindeki Filistinlilere yönelik tıbbi ihlaller tüm şiddetiyle sürüyor
23:54
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak üstlendiği rolü takdir ediyoruz
Birgün sineklerinin kısa ömürlü yolculuğu
Birgün sineklerinin kısa ömürlü yolculuğu
FOTO FOKUS
Bakan Yumaklı: Yeşil Vatan'ımızı yangın risklerine karşı korumak için tüm gücümüzle sahadayız
Bakan Yumaklı: Yeşil Vatan'ımızı yangın risklerine karşı korumak için tüm gücümüzle sahadayız
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ