Üniversite öğrencilerine yönelik af düzenlemesi Meclis'ten geçti

Yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalanlar tekrar okullarına dönebilecek. Türk üniversitelerinin yurt dışında akademik birim açması için de yeni imkanlar getirildi.

Meclis Genel Kurulu'nda Yükseköğretim Kanunu üzerinde değişiklik öngören 28 maddelik teklif kabul edildi.

Kanunla, daha önce üniversitelerle ilişiği kesilen tüm öğrencilere yeniden eğitim hakkı verildi. Teorik derslerde başarılı olmuş ancak aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilerin de okula dönüşleri mümkün olacak.

Kanunla vakıf üniversitelerindeki tam burslu öğrenci oranlarını artırmaya yönelik düzenlemeler de yapıldı. Tecrübeli akademisyenlerin bilim dünyasına katkılarının devam edebilmesi amacıyla emeklilik yaş haddi 67'den 72'ye çıkarıldı.

Bilimsel araştırma altyapısı güçlendirilecek. Üniversite hastanelerinden elde edilen gelirden yüzde 2,5 oranında bilimsel araştırma projelerinde kullanılmak üzere pay aktarılacak.