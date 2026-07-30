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Türkiye
AA 30.07.2026 22:16

Güvenlik kameraları yangın şüphelisini ortaya çıkardı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının ardından güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bölgeden motosikletle uzaklaşan şüpheliyi gözaltına aldı.

Güvenlik kameraları yangın şüphelisini ortaya çıkardı
[Fotograf: İHA]

İçmeler Mahallesi Asparan mevkisindeki ormanlık alanda gece saatlerinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, görgü tanıklarının yangının başladığı anlarda bir motosikletin bölgeden uzaklaştığını belirtmesi üzerine çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan incelemede motosikletin sürücüsünün H.İ.Ş. olduğu tespit edildi. Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Belediyede temizlik görevlisi olduğu öğrenilen H.İ.Ş'nin emniyetteki ilk ifadesinde, dinlenmek amacıyla durduğu sırada içtiği sigaranın rüzgarın etkisiyle kuru otları tutuşturduğunu, panikleyerek olay yerinden uzaklaştığını söylediği belirtildi.

Jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen olayla ilgili soruşturma kapsamında şüpheli, adli işlemleri yapılmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

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