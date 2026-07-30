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Türkiye
AA 30.07.2026 19:43

Gömeç'te başlayan yangın Ayvalık'a sıçradı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde çıkan orman yangını Ayvalık'a ulaştı. Çok sayıda hava ve kara aracıyla müdahale edilen yangın nedeniyle bazı mahalleler tahliye edildi, 720 hayvan güvenli bölgelere taşındı.

Gömeç'te başlayan yangın Ayvalık'a sıçradı

Gömeç'e bağlı Kumgedik Mahallesi kırsalında dün yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Gömeç'te çıkıp Ayvalık ilçesine sıçrayan yangına 6 uçak, 7 helikopter, 56 arazöz, 40 itfaiye aracı, 57 su tankeri, 7 ilk müdahale aracı, 139 hizmet aracı, 13 dozer, 25 kepçe ve greyder, 3 TOMA, 920 personel ve 60 orman gönüllüsü müdahalede bulunuyor.

Yangın alanında 8 ambulans hazır bekletiliyor.

Risk altında bulunan Ayvalık'a bağlı kırsal Hacıveliler, Tıfıllar ve Bağyüzü Mahallelerinin sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Ayrıca 720 küçükbaş ve büyükbaş hayvan da yangın bölgesinden alınarak güvenli alana taşındı.

5 kişi yaralandı

AFAD, Kızılay ve UMKE ekipleri bölgede ikamet eden vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Alevlerin arasında kalan İzmir Büyükşehir Belediyesine ait bir su tankeri tamamen yandı.

Yangında 2'si Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeli, biri İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli, biri orman işletme personeli ve biri vatandaş olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yangına müdahale çalışmaları sırasında dumandan etkilenen yaralıları Ayvalık Devlet Hastanesi'nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Valilik açıklaması

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tahliye edilen Hacıveliler ve Tıfıllar Mahallelerinde gerekli tedbirler alınmış olup olumsuz bir durum yoktur. Çamoba Mahallesi'nde de gerekli tedbirler alınmıştır. Hacıveliler, Kobaşlar ve Bağyüzü Mahalleleri arasında köy merkezlerine uzak olarak başlayan yangın yer yer Bağyüzü Mahallesi'ne yaklaşmaya devam etmektedir. Ayrıca Çamoba Mahallesi doğusundan Kozak yolu istikametine doğru ilerleyen yangının Bergama ilçesine bağlı Demircidere Mahallesi'ne sıçrama riski vardır. Bahse konu yangına hava aracı ve kara unsurlarınca müdahale çalışmaları devam etmektedir."

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