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Türkiye
TRT Haber-AA 30.07.2026 19:15

Karaman'da 3 yaşındaki çocuğa saldıran köpeğin sahibi tutuklandı

Karaman'da 3 yaşındaki çocuğa, annesiyle misafirliğe gittiği evin bahçesindeki köpek saldırdı. Çocuğun yaralanmasına sebep olan köpeğin sahibi tutuklandı.

Karaman'da 3 yaşındaki çocuğa saldıran köpeğin sahibi tutuklandı

29 Temmuz'da Başakşehir Mahallesinde 3 yaşındaki çocuk, annesiyle misafirliğe gittiği evin bahçesinde köpek saldırısına uğradı.

Köpeğin gözaltına alınan sahibi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen köpeğin sahibi tutuklandı.

Başakşehir Mahallesi'nde annesiyle misafirliğe gittiği evin bahçesinde dün sahipli köpeğin saldırısına uğrayan S.E.K. ağır yaralanmış, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edilmişti.

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