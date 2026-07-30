Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

Yeniçiftlik köyündeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangına 2 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 4 itfaiye aracı, 1 dozer ile müdahale edildiğini söyledi.
Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Çanakkale-Biga kara yolunda trafiğe kapatılan 3 kilometrelik kısmın yeniden ulaşıma açıldığı öğrenildi.