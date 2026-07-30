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Türkiye
AA 30.07.2026 20:28

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Çanakkale-Biga kara yolunda trafiğe kapatılan 3 kilometrelik kısmı yeniden ulaşıma açıldı.

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

Yeniçiftlik köyündeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangına 2 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 4 itfaiye aracı, 1 dozer ile müdahale edildiğini söyledi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Çanakkale-Biga kara yolunda trafiğe kapatılan 3 kilometrelik kısmın yeniden ulaşıma açıldığı öğrenildi.

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