İletişim Şurası'nın sonuç bildirgesi kamuoyuyla paylaşıldı

İletişim Başkanlığının düzenlediği 2. İletişim Şurası sona erdi. İki gün süren şuranın ardından hazırlanan sonuç bildirgesi kamuoyuyla paylaşıldı.

"Türkiye Yüzyılı: İletişimin Yüzyılı" temasıyla düzenlenen şurada, iletişim alanının geleceğine yönelik yol haritası ortaya konuldu.

2. İletişim Şurası sonuç bildirgesi, 16 çalışma grubunda görev alan 425 uzmanın katkısıyla hazırlandı. Stratejik iletişimden kamu diplomasisine, dijitalleşmeden yapay zekaya birçok başlıkta önerilere yer verildi.

Kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi önerildi. Deepfake, dezenformasyon ve bilgi kirliliği gibi tehditlerle mücadele yol haritası belirlendi.

Afet ve kriz iletişimi eğitimlerinin toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılması gerektiği de bildirgede yer aldı. Yapay zeka kullanımında, doğruluk, kaynak çeşitliliği ve kamu yararı ilkelerinin korunmasının önemi vurgulandı.

İletişim Şuralarının beş yılda bir yapılması tavsiye edildi. Sonuç bildirgesinin tamamına İletişim Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor.