Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 20 oldu

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığınca 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek yoğun güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesine götürüldü.

Adliyedeki işlemlerin ardından şüphelilerden biri serbest bırakıldı. Kalan 7 şüpheliden 6'sı tutuklanmaları, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerden 4'ünün tutuklanmasına, 3'ünün ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen 2 şüpheli hakkında verilen adli kontrol kararına itiraz etti.

Operasyonda gözaltına alınan diğer 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Böylelikle Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 20'ye yükseldi.

Operasyonda aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memurunun da bulunduğu 19 şüpheli hakkında işlem yapılmış, bunlardan 18'i gözaltına alınmıştı.