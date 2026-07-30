Açık 25.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 30.07.2026 18:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail insanlık suçu işliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail insanlık suçu işliyor. İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı saldırılarda 4 bin 300'den fazla kardeşimiz hayatını kaybetti. Saldırı ve işgalin sona ermesi için başlatılan girişimleri takip ediyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail insanlık suçu işliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

17 yıl aradan sonra Lübnan'dan devlet başkanı düzeyinde gerçekleştirilen ziyaret nedeniyle kendisine teşekkür ediyorum. Bilhassa Avn ile Lübnan'ın güneyinde süren İsrail saldırılarını ele aldık. Dost ve kardeş Lübnan halkına desteğimizi sürdürüyoruz. Bizim Orta Doğu'da başından beri hedeflediğimiz barış hedefimizde en fazla faydayı ülkelerin başında Lübnan yer alıyor. İkili ilişkilerimizin muhtelif alanlarda daha da geliştirilmesini ele aldık. Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Suriye ile artan süren diplomasinin doğru olduğuna inanıyoruz. Gereken katkıyı vermeye hazırız. 

Lübnan Silah Kuvvetlerine desteğimiz de sürecek. İsrail insanlık suçu işliyor. İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı saldırılarda 4 bin 300'den fazla kardeşimiz hayatını kaybetti. Saldırı ve işgalin sona ermesi için başlatılan girişimleri takip ediyoruz. Bir kez daha Lübnan halkına başsağlığı diliyorum. Türkiye ilk günden beri şiddete en fazla tepki veren ülkelerin başında geliyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ı resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ı resmi törenle karşıladı

ETİKETLER
Lübnan Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ı resmi törenle karşıladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:40
Rekor sıcaklıkların yaşandığı Fransa'da hastanelere 33 bin klima sağlandı
18:35
İletişim Başkanlığının yapay zekalı medya izleme projesi "Bilge Uz"a ödül
18:40
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Türkiye en zor günümüzde yanımızda oldu
18:30
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 20 oldu
18:26
Bakan Yumaklı orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı
17:59
Kaş'ta çıkan orman yangını söndürüldü
Antalya'daki yangında zarar gören evler havadan görüntülendi
Antalya'daki yangında zarar gören evler havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Tarihi konuşmadan 10 yıl sonra neler değişti?
Tarihi konuşmadan 10 yıl sonra neler değişti?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ