Port bagajlara ceza dönemi sona erdi

Bakanlık koordinesinde bir araya gelen Araçların İmal, Tadil ve Montajı Alt Komitesi, sökülebilir araç üstü ekipmanların durumunu değerlendirdi. Toplantıda alınan kararda; port bagaj, araç üstü çadır ve kayak taşıyıcı gibi aparatların geçici nitelikte, kapalı eşya taşıma ekipmanları olduğu, aracın yapısal bütünlüğünü veya güvenlik özelliklerini kalıcı şekilde değiştirmediği tespiti yapıldı.

Cezai işlem ve projelendirme zorunluluğu sona erdi

Daha önceki uygulamada, araçlarında bu tür ekipmanlar bulunan sürücülere idari para cezası uygulanabiliyor ve söz konusu aparatların ruhsata işlenmesi amacıyla projelendirilmesi için 30 gün süre veriliyordu.

İçişleri Bakanlığı'nca yapılan yeni düzenlemeyle birlikte bu uygulamaya son verildi. Bundan sonraki süreçte emniyet ve jandarma trafik ekipleri, araçlarda sadece bu tür sökülebilir ekipmanların bulunması gerekçesiyle sürücülere cezai işlem uygulamayacak.

Haber: Mücahit Dereli