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Gündem
TRT Haber 30.07.2026 15:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Zeydan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Zeydan'ı kabul etti

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