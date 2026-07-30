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HABER GİRİŞ
30.07.2026 15:05
, 30.07.2026 15:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Zeydan'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
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