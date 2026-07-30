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Bilim Teknoloji
TRT Haber 30.07.2026 15:31

“Bilge Uz: Yapay Zekâ Destekli Kişiselleştirilmiş Medya İzleme” projesine ödül

“Bilge Uz: Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Medya İzleme Projesi”, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca bu yıl 11’incisi düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri’nde Yapay Zeka Kategorisi’nde ikincilik ödülüne layık görüldü.

“Bilge Uz: Yapay Zekâ Destekli Kişiselleştirilmiş Medya İzleme” projesine ödül

Ödül töreni, 28 Temmuz 2026’da Ankara’da KOSGEB’de gerçekleştirildi. Ödülleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır takdim etti. Başkanlığın ödülünü Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Buğra Ayan aldı.

Başkanlığımızın kendi kaynaklarıyla geliştirdiği Bilge Uz, yapay zekâ destekli kişiselleştirilmiş medya izleme imkânı sunuyor. Sistem, geniş hacimli medya içeriğini kullanıcıların ilgi ve sorumluluk alanlarına göre süzerek ilgili birimlere ve karar alıcılara doğrudan ulaştırıyor; böylece medya takibi süreçlerinde iş yükünü azaltarak zaman ve kaynak verimliliği sağlıyor.

Bakanlık tarafından 2014’ten bu yana düzenlenen ve kamu ile özel sektörde verimliliği artıran yenilikçi uygulamaları görünür kılmayı amaçlayan programa, 2025 döneminde 49 ilden 451 proje başvurusu yapıldı. Bağımsız değerlendiricilerin incelemeleri sonucunda finale kalan 72 proje arasından 28’i, 10 ayrı kategoride ödüle değer bulundu. Değerlendirmede projelerin sağladığı etki, yenilikçi yaklaşımı, sürdürülebilirliği ve yaygınlaştırılabilirliği esas alındı.

Kamu kurumları ile özel sektör kuruluşlarının aynı platformda yarıştığı programda elde edilen derece, Başkanlığın kurumsal süreçlerinde yapay zekâ tabanlı çözümlere verdiği önemin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ın öncülüğünde kamu iletişiminde dijital dönüşümü ve yapay zekâ odaklı yenilikçi uygulamaları geliştirme çalışmalarını sürdüren İletişim Başkanlığı, bu yıl nisan ayında da Kamu Bilişim Zirvesi’nde yapay zekâ odaklı projeleri nedeniyle başarı belgesine layık görülmüştü.

ETİKETLER
Ankara İletişim Başkanlığı KOSGEB Yapay Zeka Medya Mehmet Fatih Kacır
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