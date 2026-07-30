Açık 27.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 30.07.2026 15:28

Anne ile kızına 112 kilometre hızla çarpmış

Konya'da anne ile kızının hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturmada, sürücünün saatte 112 kilometre hızla ilerlediği ve kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlendi.

Anne ile kızına 112 kilometre hızla çarpmış

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, kaldırımda yürüyen Dilek (53) ile kızı Ecrin Öz'ün (13) otomobil çarpması sonucu ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, sürücü Hasan K. (30) "asli kusurlu" bulunurken, anne ile kızının kusurlarının bulunmadığı belirtildi.

Ticari taksi sürücüsü şüphelinin kaza sırasında uyuşturucu etkisi altında olup olmadığına ilişkin inceleme sürecinin devam ettiği aktarılan raporda, "Hasan K'nin Fetih Caddesi'nden Altıyol istikametine seyir halindeyken kırmızı ışıkta geçmek suretiyle aracın hakimiyetini kaybederek aracı kaydırması sonucu anne ile kızına çarptığı belirlenmiştir. Şüphelinin hızının 112 kilometre olduğu tespit edilmiş, araç içerisinde bulunan kamera kayıtlarına el konulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, şüphelinin saatte 112 kilometre hızla seyrettiği yolda hız limitinin saatte 60 kilometre olduğu öğrenildi.

Hasan K. idaresindeki taksi, 15 Temmuz'da Fetih Caddesi Büyük Kumköprü Kavşağı'nda kaldırımda yürüyen Dilek ile kızı Ecrin Öz'e çarparak ölümlerine yol açmıştı.

Yaralanan sürücü Hasan K. tedavisinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

ETİKETLER
Konya Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Meteoroloji uyardı: Marmara'da fırtına bekleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:47
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş: Hac organizasyonumuz her yıl iltifat görüyor
16:43
SHGM'nin "İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı" yayımlandı
16:50
Antalya'daki yangına müdahale sürüyor
16:15
İstanbul'da 128 noktaya EDS kurulacak
16:10
Adliyelerde "yargı hizmetlerinin etkinliği büroları" kurulacak
15:55
İran: Hürmüz Boğazı'na ilişkin Umman ile yapılan görüşmeler devam ediyor
Antalya'daki yangında zarar gören evler havadan görüntülendi
Antalya'daki yangında zarar gören evler havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Tarihi konuşmadan 10 yıl sonra neler değişti?
Tarihi konuşmadan 10 yıl sonra neler değişti?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ