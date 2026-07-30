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Türkiye
AA 30.07.2026 13:53

Bakanlıktan 9 ildeki vatandaşlara orman yangını mesajı

Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangını açısından riskli olan Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana'dan sinyal veren tüm cep telefonu kullanıcılarına uyarı mesajı gönderdi.

Bakanlıktan 9 ildeki vatandaşlara orman yangını mesajı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, orman yangını açısından risk taşıyan söz konusu illerdeki vatandaşların mesajla uyarıldığı bildirildi.

Orman yangını açısından riskli olan Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana'dan sinyal veren tüm cep telefonu kullanıcılarına, uyarı mesajı gönderildiği belirtilen mesajda, şu ifadeler yer aldı:

"Dikkat, bulunduğunuz alanda orman yangını riski çok yüksektir. Yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınalım. Açık alanda ateş yakmayalım. En küçük duman veya alev gördüğünüzde, 112'yi derhal arayalım. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz."

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Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Yangını
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