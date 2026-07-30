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Türkiye
AA 30.07.2026 13:11

Birçok ilde denize girmek yasaklandı

Birçok ilde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmeyecek.

Birçok ilde denize girmek yasaklandı

Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girilmesine izin verilmeyecek.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün meteorolojik değerlendirmelere göre, il genelinde bugün olumsuz hava ve deniz şartlarının etkili olması beklendiği belirtildi.

Kırklareli

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ve Vize ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girişlere yasak getirildi.

Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle Kıyıköy ve İğneada beldelerindeki tüm plajlarda denize girilmesi bugün yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gün boyu plajlarda denetimlerde bulunacağı belirtildi.

Tekirdağ

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek bugün yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları nedeniyle Süleymanpaşa ilçesinde bugün denize girilmesine izin verilmeyecek.

Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek, vatandaşların denize girmesine müsaade etmiyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de zaman zaman araçlardan yaptıkları anonslarla, denize girilmemesi konusunda vatandaşları uyarıyor.

Sakarya

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde elverişsiz deniz koşulları etkili oluyor.

Kaymakamlıklarca, olumsuz şartlar nedeniyle ilçelerde denize girişler yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek insanları yasağa uymaları konusunda uyarıyor.

Kocaeli

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz şartlar nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle Kerpe, Kovanağzı, Kumcağız, Seyrek ve Miço dışındaki plajlarda denize girmek yasaklandı.

Açıklamada, yasağa uyulması, yasak kapsamı dışındaki plajlarda ise duba ve mantarlarla çevrilen alanda denize girilmesi istendi.

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Giresun Kırklareli Meteoroloji Sahil Tekirdağ Sakarya Kocaeli
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