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Türkiye
AA 30.07.2026 13:08

Trafikte asayiş olayları yarı yarıya azaldı

Trafikte meydana gelen kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi asayiş olaylarında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,6 azalma kaydedildi.

Trafikte asayiş olayları yarı yarıya azaldı

Trafik ihlallerine yönelik yaptırımların caydırıcılığını artıran 7574 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 27 Şubat 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle, trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanması, araçların 30 gün süreyle trafikten menedilmesi ve sürücü belgelerinin 60 gün süreyle geri alınması hükme bağlanmıştı.

Yasal düzenlemenin sahadaki etkinliğinin artırılması amacıyla denetimler de yoğunlaştırıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin kamuoyuna yansıyan trafikte şiddet görüntülerinin ardından konuyu Bakanlığın öncelikli başlıkları arasına aldığı ve olaylara süratle müdahale edilmesine ilişkin talimat verdiği öğrenildi.

Olay sayısı 2 bin 828'e düştü

Artırılan denetimler ve caydırıcı yaptırımların ardından polis sorumluluk bölgesinde 27 Şubat-28 Temmuz 2025 tarihlerinde kayıtlara geçen 4 bin 806 olay, bu yılın aynı döneminde 2 bin 328'e düştü.

Böylece söz konusu olayların sayısı 2 bin 478 azalarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,6 geriledi.

Trafikte sürücülerin ve yolcuların güvenliğini tehlikeye atan saldırgan davranışlara yönelik denetimlerin 81 ilde kesintisiz sürdürüleceği öğrenildi.

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