2. İletişim Şurası’nın sonuç bildirgesi kamuoyuyla paylaşıldı

İlki 2003 yılında yapılan şûradan 23 yıl sonra geniş bir katılımla yeniden hayata geçirilen organizasyonun açış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptı.

Şûra kapsamındaki 1,5 yıllık hazırlık sürecinde 16 ayrı çalışma grubunda görev alan 425 uzmanın katkılarıyla hazırlanan kapsamlı Sonuç Bildirgesi kamuoyuyla paylaşıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ın açıkladığı Sonuç Bildirgesi, Türkiye’nin ulusal ve uluslararası iletişim politikalarına yön verecek kapsamlı önerileri ortaya koydu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen hazırlık sürecinde kamu kurumları, üniversiteler, medya kuruluşları, sivil toplum temsilcileri ve özel sektörün katılımıyla oluşturulan çalışma grupları, iletişim alanının farklı boyutlarını ele aldı.

Stratejik iletişim, kamu diplomasisi, afet ve kriz iletişimi, medya ve habercilik, dijitalleşme ve yapay zekâ gibi başlıklarda hazırlanan öneriler sonuç bildirgesinde toplandı.

Planlı, ortak bir ölçüm ve raporlama sistemi

Bildirgede, stratejik iletişim anlatısının, kurumsal yönetişim anlayışı ve merkezî koordinasyon temelinde proaktif olarak kurgulanması ve stratejik iletişim faaliyetlerinin etkisini ölçmek amacıyla erişim ve görünürlük verilerinin yanı sıra hedef kitlelerin tutum, algı ve davranış değişimlerini değerlendiren, planlı, ortak bir ölçüm ve raporlama sistemi kurulması gerektiği dile getirildi.

Etkili bir kamu diplomasisi stratejisi için kamu, özel sektör, yerel yönetimler ve sivil toplum arasında güçlü iş birlikleri geliştirilmesi gerektiği belirtilen bildirgede, kültürel, sportif, bilimsel ve insani faaliyetler gibi yumuşak güç unsurlarının, Türkiye'nin zengin mirasını ortaya koyacak ve uluslararası kamuoyundaki pozitif algıyı güçlendirecek çok dilli bir anlatı stratejisiyle geliştirilmesinin büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Deepfake ve dezenformasyon gibi risk ve tehditlere karşı topyekûn mücadele

Toplumda krizlere yönelik direnç ve farkındalık oluşturulmasının ve dijital okuryazarlık oranının artırılmasının önem arz ettiği belirtilen bildirgede deepfake ve dezenformasyon gibi risk ve tehditlere karşı topyekûn mücadele edilmesi gerektiği dile getirildi.

Dijital medyada yankı odaları ve filtre balonlarının etkisini azaltmak için bireylerin bilinçlerini, platformların ise içerik çeşitliliğini artıracak mekanizmaların geliştirilmesinin önem teşkil ettiği belirtildi.

Haber ve içerik üretim süreçlerinde doğrulama mekanizmalarının güçlendirilmesi ve dijital krizler, siber tehditler, bilgi kirliliği ve benzeri dijital risklere karşı ulusal düzeyde dijital afet senaryoları hazırlanması gerekliliği vurgulandı.

Ayrıca afet farkındalığı ve kriz iletişimi eğitimlerinin sadece okullarda değil, yetkili kurumların sivil toplum iş birliğiyle yürüteceği yaygın eğitim programları aracılığıyla toplumun tüm kesimlerine ulaştırılması gerektiği belirtildi.

Şeffaf, adil ve sürdürülebilir bir dijital telif sistemi

Dijital teknolojiler ve yapay zekâ uygulamalarının, gazeteciliğin temel ilkeleri olan doğruluk, yerinde gözlem, kaynak çeşitliliği ve kamu yararı doğrultusunda kullanılmasının önem arz ettiği ifade edildi. Basın ve haber içerikleri ile yapay zekâ eğitiminde kullanılan telif korumalı eserler için şeffaf, adil ve sürdürülebilir dijital telif sisteminin kurulması gerektiği vurgulandı.

Serbest medya çalışanlarının mesleki hakları, çalışma koşulları ve sosyal güvencelerini güçlendirecek hukuki ve idari düzenlemelerin geliştirilmesinin teşvik edilmesi gerektiği dile getirildi. Ayrıca kamu kurumlarının basın, halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim birimlerinde iletişim fakültesi mezunlarının istihdam imkânlarının ve öğrencilerin staj olanaklarının artırılmasının önem teşkil ettiği belirtildi.

Bildirgede, iletişim fakülteleri ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, TRT, Anadolu Ajansı ve Basın İlan Kurumu gibi paydaş kurumlar arasındaki iş birliği, bilgi paylaşımı ve koordinasyon mekanizmalarının merkez ve bölge teşkilatları düzeyinde daha etkin hâle getirilmesi gerektiği ifade edildi.

İletişim fakültesi öğrencilerinin disiplinler arası eğitim imkânlarından daha fazla ve etkin şekilde yararlanmalarının teşvik edilmesinin önem arz ettiği dile getirildi.

Ayrıca iletişim fakülteleri ile kamu, medya ve iletişim sektörü arasındaki iş birliği güçlendirilmesi, sektör profesyonellerinin bilgi ve tecrübelerini öğrencilere aktarabilecekleri mekanizmalar geliştirilmesi gerektiği belirtildi.

Ebeveynlerin dijital ebeveynlik becerileri güçlendirilerek aile içi karşılıklı sorumluluklara dayanan bir dijital aile sözleşmesi uygulamasının teşvik edilmesi ve çocukların yaşlarına uygun güvenli dijital deneyimlere erişiminin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca Türkiye’nin görsel-işitsel içerik üretiminde uluslararası marka değerini artırmak amacıyla film ve sinema sektöründe ortak yapımlar, uluslararası tanıtım faaliyetleri, film festivalleri, sektörel iş birlikleri ve küresel dağıtım kanallarına erişimin desteklenmesi gerektiği belirtildi.

Son olarak, 2. İletişim Şûrası’nın Sonuç Bildirgesi’nde iletişim şûralarının en az 5 yılda bir yapılması gerektiği kararlaştırıldı.

Sonuç Bildirgesi’ne ulaşmak için tıklayınız.