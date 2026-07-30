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Ekonomi
AA 30.07.2026 12:37

Yılmaz: İşsizlik oranı tek haneli seyrini 38'inci aya taşımıştır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kararlılıkla uyguladığımız politikalar ve hayata geçirdiğimiz reformlar sayesinde iş gücü piyasamız istikrarlı görünümünü korurken, işsizlik oranı iyileşmesini sürdürmüş ve tek haneli seyrini 38'inci aya taşımıştır" açıklamasını yaptı.

Yılmaz: İşsizlik oranı tek haneli seyrini 38'inci aya taşımıştır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından, haziran ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Kararlılıkla uyguladığımız politikalar ve hayata geçirdiğimiz reformlar sayesinde iş gücü piyasamız istikrarlı görünümünü korurken, işsizlik oranı iyileşmesini sürdürmüş ve tek haneli seyrini 38'inci aya taşımıştır." değerlendirmesini yapan Yılmaz, 2026 yılı Haziran ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının yüzde 7,6 ile aylık iş gücü istatistiklerinin açıklanmaya başladığı 2005 yılından bu yana en düşük seviyesine gerilediğini belirtti.

İşsizlik haziranda azaldı
İşsizlik haziranda azaldı

Gençlerde işsizlik oranının geçen yılın aynı ayına göre 3,8 puan azalarak yüzde 12,8, kadınlarda ise 1,7 puan gerileyerek yüzde 9,8 olarak gerçekleştiğini kaydeden Yılmaz, "Önemli iyileşmeler sağladığımız genç ve kadın istihdamını desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Küresel ekonomide belirsizliklerin ve jeopolitik gelişmelerin etkilerinin sürdüğü bu dönemde reel sektörü güçlü finansman imkanlarıyla desteklemeye devam ettiklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'nı 750 milyar Türk lirasına çıkarırken, imalat sanayimiz için 250 milyar Türk liralık yeni kredi desteğini devreye aldık. Böylece yatırım ve işletme sermayesine yönelik uygun koşullu finansman imkânını toplam 1 trilyon Türk lirası seviyesine ulaştırdık. Diğer yandan emek yoğun hassas sektörlerde istihdamın korunması kaydıyla çalışan başına aylık 3500 Türk lirası destek sağlıyoruz. Bu desteklerle işletmelerimizin üretim ve yatırım kapasitesini güçlendirirken, mevcut istihdamın korunmasına ve yeni istihdam oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Diğer taraftan iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu becerileri güçlendirecek programları yaygınlaştırıyor, özellikle gençlerin, kadınların ve iş gücüne katılımı sınırlı kalan kesimlerin istihdama erişimini kolaylaştırıyoruz. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı politikalarımızla ekonomimizin dayanıklılığını güçlendiriyor, istikrar içinde büyüme ve kalıcı refah hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

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