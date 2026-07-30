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Türkiye
AA 30.07.2026 13:25

Göç İdaresi Başkanı Yazıcı'dan insan ticaretiyle mücadelede ihbar çağrısı

Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı, vatandaşlara insan ticaretiyle mücadeleye ilişkin şüpheli durumları YİMER 157 veya 112'ye bildirmeleri çağrısında bulunarak, "Yapılacak tek bir bildirim, bir insanın hayatını kurtarabilir." dedi.

Göç İdaresi Başkanı Yazıcı'dan insan ticaretiyle mücadelede ihbar çağrısı

Göç İdaresi Başkanı Yazıcı, 30 Temmuz Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü açıklamalarda bulundu.

30 Temmuz'un insanlık onurunu koruma adına farkındalık oluşturulması gereken önemli bir gün olduğunu vurgulayan Yazıcı, insan ticaretinin modern köleliğin en acı yüzünü oluşturduğunu dile getirdi.

Yazıcı, insanların cinsel istismar, zorla çalıştırma, zorla dilendirme, organ ticareti veya suç işlemeye zorlama amacıyla sömürüldüğüne dikkati çekerek, insan ticareti suçundan en çok kadınlar ile çocukların etkilendiğini söyledi.

Risk alanlarının şekil değiştirdiğine dikkati çeken Yazıcı, suç odaklarının sosyal medya ve çevrim içi platformları kullanarak insanlara çok daha kolay ulaşabildiğini belirtti.

Yazıcı, Türkiye'nin yeni yöntemlere karşı adımlarını sürekli güncellediğine değinerek, Göç İdaresi Başkanlığının insan ticaretiyle mücadelenin koordinasyonunu yürüttüğünü aktardı.

Yazıcı, şöyle devam etti:

"Bakanlığımız öncülüğünde kolluk kuvvetlerimiz, adli makamlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla tam bir işbirliği içindeyiz. Yeni eylem planımızla da hem kurumlar arası uyumu artırıyor hem de bu yeni dijital tehditlere karşı çok daha etkin önlemler alıyoruz."

YİMER 157'ye gelen bildirimlerle 197 mağdur kurtarıldı

İnsan ticaretiyle mücadelede odak noktalarının önce insanı ve mağduru korumak olduğunu dile getiren Yazıcı, YİMER 157 ve 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden gelen ihbarların titizlikle incelendiğini bildirdi.

Muhammet Selami Yazıcı, "Sadece YİMER 157'ye gelen doğrulanmış bildirimler sayesinde bugüne kadar 197 mağduru kurtardık. Kolluk birimlerimiz ve diğer kurumlarımızla yürüttüğümüz çalışmalarla da 2025 yılından bu yana tam 406 kişiyi koruma altına aldık." ifadelerini kullandı.

Kurtarılan her bir kişiye yalnızca barınak sağlamadıklarını belirten Yazıcı, mağdurlara psikolojik destek, sağlık hizmeti ve hukuki yardım verdiklerini, yabancı uyruklu mağdurları da güvenle ülkelerine gönderdiklerini kaydetti.

Yazıcı, "Bizim amacımız sadece suçluyu yakalamak değil, kırılan bir hayatı yeniden ayağa kaldırmak." dedi.

İnsan ticaretiyle mücadele için vatandaşlara çağrıda bulunan Yazıcı, şöyle devam etti:

"Bu mücadele sadece devletin değil, hepimizin ortak sorumluluğu. Vatandaşlarımızdan ricamız, şüpheli bir durumla karşılaştıklarında YİMER 157 veya 112 Acil Çağrı Merkezini aramaları. Yapılacak tek bir bildirim, bir insanın hayatını kurtarabilir. Biz devlet olarak tüm imkanlarımızla sahada olmaya ve insan onurunu korumak için çalışmaya devam edeceğiz."

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