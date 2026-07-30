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Gündem
AA 30.07.2026 00:07

Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

AFAD, 9 ilde çıkan orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 3 bin 514 personel, 23 uçak, 54 helikopter ve 1035 kara aracının görev yaptığını açıkladı.

Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün Antalya, Çanakkale, Manisa, Bursa, Muğla, Balıkesir, İzmir, Kütahya ve Aydın'da orman yangını meydana geldiğini aktarıldı.

Açıklamada, an itibarıyla Çanakkale'nin Ayvacık ve merkez, Antalya'nın Kumluca, Kaş ve Alanya, Manisa'nın Alaşehir, Bursa'nın Gemlik, Kütahya'nın Domaniç, Balıkesir'in Edremit ve Gömeç ile Muğla'nın Seydikemer ilçelerindeki orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarının, Ulusal Orman Yangınları Müdahale Planı kapsamında orman teşkilatı başta olmak üzere, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki ilgili tüm kurum ve kuruluşların araç ve personeliyle yoğun ve aralıksız bir şekilde sürdürüldüğü vurgulandı:

"Bahse konu orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 3 bin 514 personel, 23 uçak, 54 helikopter ve 1035 kara aracı görev yapmaktadır.

AFAD Başkanlığımız ilgili bütün birimleri ve ekipleriyle süreci yakından takip etmekte, TAMP ve Ulusal Orman Yangınları Müdahale Planı kapsamında Orman Genel Müdürlüğü ile koordinasyon halinde gerekli iş ve işlemleri yerine getirmekte, ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyonunu sağlamaktadır. Orman yangınlarına müdahale çalışmalarını yerinde takip etmek ve koordinasyona destek sağlamak üzere orman yangının meydana geldiği illerimize, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ve daire başkanları görevlendirilmiştir."

 

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