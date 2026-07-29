  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 29.07.2026 23:23

Bakan Gürlek'ten Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşım

Adalet Bakanı Akın Gürlek, spor alanlarında suç teşkil eden, saha içinde, tribünlerde, stat çevresinde ve sosyal medyada şiddeti, hakareti ve provokasyonu körükleyen eylemlere karşı, ilgili kurumların güçlü işbirliğiyle daha etkin mücadele edeceklerini belirtti.

Bakan Gürlek'ten Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşım

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ev sahipliğinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla düzenlenen Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı'nda 2026-2027 futbol sezonunda spor güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirleri kapsamlı şekilde ele aldıklarını bildirdi.

Müsabakaların sporun birleştirici ruhuna ve centilmenlik anlayışına uygun şekilde gerçekleştirilmesi, taraftarların spor etkinliklerine huzur ve güven içinde katılabilmesi amacıyla atılacak adımları değerlendirdiklerini belirten Gürlek, şunları kaydetti:

"Spor alanlarında suç teşkil eden, saha içinde, tribünlerde, stat çevresinde ve sosyal medyada şiddeti, hakareti ve provokasyonu körükleyen eylemlere karşı ilgili kurumlarımızın güçlü işbirliğiyle daha etkin mücadele edeceğiz. Alınan kararların ülkemize, milletimize ve spor camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."

2026-2027 futbol sezonu öncesinde spor güvenliği değerlendirildi
2026-2027 futbol sezonu öncesinde spor güvenliği değerlendirildi

ETİKETLER
Akın Gürlek
Sıradaki Haber
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:27
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
23:38
Bakan Yumaklı'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama
00:12
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi
23:20
2026-2027 futbol sezonu öncesinde spor güvenliği değerlendirildi
22:53
Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısı
00:35
Dışişleri Bakanı Fidan Hamas heyetini kabul etti
Yeşil ile mavinin buluştuğu adres: Gideros Koyu
Yeşil ile mavinin buluştuğu adres: Gideros Koyu
FOTO FOKUS
İnşaat malzemesi yüklü kamyon böyle devrildi
İnşaat malzemesi yüklü kamyon böyle devrildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ