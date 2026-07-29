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Gündem
AA 29.07.2026 23:31

Bakan Yumaklı'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yalova Armutlu, Kütahya Domaniç ve Altıntaş ile Çanakkale Merkez yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakan Yumaklı'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Bakan Yumaklı, orman yangınlarının son durumuna ilişkin NSosyal'deki hesabı üzerinden açıklama yaptı.

"Yeşil vatan"ı korumak için ülkenin dört bir yanında mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Yumaklı, söndürme çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Yalova Armutlu, Kütahya Domaniç, Kütahya Altıntaş, Çanakkale Merkez yangınlarını tamamen kontrol altına aldık. Muğla Seydikemer, Antalya Kaş, Antalya Kumluca, Balıkesir Edremit-Altınoluk, Çanakkale Ayvacık, Balıkesir Gömeç yangınları büyük ölçüde kontrol altında.

Antalya Alanya'daki yangına orman kahramanlarımızın müdahalesi aralıksız devam ediyor. Ekiplerimiz 'yeşil vatan' için gece gündüz demeden görev başında. Sen de yeni yangınlara sebep olma."

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