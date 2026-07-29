Adalet Bakanı Gürlek'ten Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşım

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ev sahipliğinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla düzenlenen Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı'nda 2026-2027 futbol sezonunda spor güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirleri kapsamlı şekilde ele aldıklarını bildirdi.

Müsabakaların sporun birleştirici ruhuna ve centilmenlik anlayışına uygun şekilde gerçekleştirilmesi, taraftarların spor etkinliklerine huzur ve güven içinde katılabilmesi amacıyla atılacak adımları değerlendirdiklerini belirten Gürlek, şunları kaydetti:

"Spor alanlarında suç teşkil eden, saha içinde, tribünlerde, stat çevresinde ve sosyal medyada şiddeti, hakareti ve provokasyonu körükleyen eylemlere karşı ilgili kurumlarımızın güçlü işbirliğiyle daha etkin mücadele edeceğiz. Alınan kararların ülkemize, milletimize ve spor camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."