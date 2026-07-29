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Gündem
AA 29.07.2026 23:07

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda, 1-0 galibiyetle tamamladığı ilk maçın rövanşında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalarak tur atladı

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi
[Fotograf: AA]

Bu sonuçla adını 3. eleme turuna yazdıran sarı-lacivertliler, Avusturya'nın Sturm Graz ekibinin rakibi oldu.

Zabrze Arena'daki müsabakaya hızlı başlayan Fenerbahçe, 12. dakikada Anderson Talisca'nın penaltıdan attığı golle öne geçti. İlk yarının büyük bölümünde rakibinden üstün görüntü sergileyen sarı-lacivertliler, son dakikalarda ise kalesinde baskı gördü.

Gornik Zabrze oyuncularının son bölümde üst üste şutlarında kaleci Mert Günok başarılı olurken 45+10. dakikada oluşan karambolde ev sahibi takım Michal Sacek'in şutuyla golü buldu ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi

Maçın ikinci yarısına da iyi giren Fenerbahçe, ilk 25 dakikada etkili performans ortaya koydu. Yakaladığı fırsatları gole çeviremeyen sarı-lacivertliler, 70. dakikadan sonra oyundan düştü. Gornik Zabrze önemli fırsatlar yakalarken kalan bölümde rakibine pozisyon vermeyen Fenerbahçe, sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

Penaltı VAR ile geldi

Fenerbahçe'nin maçın 11. dakikasında kazandığı penaltı vuruşu, VAR kararıyla verildi.

Müsabaknın 8. dakikasında Marco Asensio'nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Milan Skriniar, Sadilek'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Lothar D'hondt, oyunun durmasının ardından VAR'dan gelen uyarıyla oyunu başlatmadı. Pozisyonu ekrandan izleyen Belçikalı hakem, 11. dakikada penaltı kararı verdi.

Anderson Talisca, 12. dakikada kullandığı penaltı atışında takımını öne geçirdi.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi

Talisca sezona hızlı girdi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, sezona etkili başladı.

Geçtiğimiz sezonu tüm kulvarlarda 27 golle kapatan ve takımının hücumda en çok skor üreten ismi olan Talisca, bu sezona da gollerle girdi.

Sezonun ilk resmi maçında Gornik Zabrze karşısında Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı maçta takımının tek golüne frikikten imza atan Talisca, deplasmandaki penaltı golüyle de takımını öne geçiren isim oldu.

Talisca, 2 maçta attığı 2 golle dikkati çekti.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi

Meşale dumanları oyunu durdurdu

Gornik Zabrze ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakaya, meşaleler nedeniyle ara verildi.

Fenerbahçe'nin penaltı golünün ardından 13. dakikada hakem, görüş açısı olmaması nedeniyle oyunu durdurdu.

Görüş açısının 20. dakikada açılmasıyla hakem maçı devam ettirdi.

İsmail Kartal'dan devrede 2 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, devre arasında 2 değişikliğe gitti.

Sarı-lacivertlilerin ilk yarının son bölümünde baskının üzerine gol yemesinin ardından teknik direktör Kartal, ikinci yarıya 2 farklı oyuncuyla çıktı.

İsmail Kartal, Marco Asensio'nun yerine İsmail Yüksek'i, İrfan Can Kahveci'nin yerine ise Mason Greenwood'u oyuna dahil etti.

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