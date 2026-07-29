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Gündem
AA 29.07.2026 21:58

KKTC Dışişleri, Türkiye'nin Guterres ile ilgili açıklamasını memnuniyetle karşıladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Ada ziyareti sonrası Türk Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamayı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

KKTC Dışişleri, Türkiye'nin Guterres ile ilgili açıklamasını memnuniyetle karşıladı

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs konusunda uzun yıllardır tüketilmiş ve başarısızlığı defalarca kanıtlanmış (federasyon tabanlı) anlaşma modellerinin yeniden gündeme getirilmesinin mevcut gerçeklerle bağdaşmadığı belirtilerek, Kıbrıs'ta iki ayrı halkın, iki ayrı egemen devletin varlığının temel gerçek olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Kıbrıs konusunda adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmaya ancak Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarının teyit edilmesi, egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesi temelinde ulaşılabileceği kaydedilerek, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Ada’da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca konuya ilişkin yapılan açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri: Guterres’in Kıbrıs meselesiyle ilgili ortaya koyduğu çabaları takdirle karşılıyoruz
Dışişleri: Guterres’in Kıbrıs meselesiyle ilgili ortaya koyduğu çabaları takdirle karşılıyoruz

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Antonio Guterres Dışişleri Bakanlığı KKTC
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