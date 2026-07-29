Açık 20.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 29.07.2026 21:48

Çanakkale Boğazı gemi trafiği, karaya oturan yük gemisi nedeniyle askıya alındı

Çanakkale Boğazı gemi trafiği karaya oturan dökme yük gemisi nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

Çanakkale Boğazı gemi trafiği, karaya oturan yük gemisi nedeniyle askıya alındı
[Fotograf: AA]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Suriye’den Rusya’ya giden 190 metre boyunda San Marino bayraklı Pılatus Marıne isimli dökme yük gemisinin Çanakkale Boğazı Nara dönüşünde makine arızası nedeniyle karaya oturduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşanan olay sonrası Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı Kurtarma-19 ve Kurtarma-16 römorkörleri hızla gemiye ulaşmıştır. Balık adamlarımız dalış yaparak geminin durumunu belirlemek için harekete geçmiş olup, ardından hasar tespiti ve kurtarma operasyonu yapılacaktır. Yaşanan bu olay nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır."

ETİKETLER
Çanakkale Boğazı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Gemi
Sıradaki Haber
Çanakkale'de açık alanlarda ateş yakılması yasaklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:03
KKTC Dışişleri, Türkiye'nin Guterres ile ilgili açıklamasını memnuniyetle karşıladı
21:41
BM: Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı yerlerin yüzde 83'ü kemirgen ve parazit istilası altında
21:34
Fed beklendiği üzere faizi sabit bıraktı
22:10
NATO'dan 'Türk Yıldızları' paylaşımı
20:12
Filistinli kadın: İsrail hapishanesinde sorguda taciz edildim ve ailemle tehdit edildim
20:07
Gazze Şeridi'nde 2 bin 276 aile nüfus kayıtlarından tamamen silindi
Yeşil ile mavinin buluştuğu adres: Gideros Koyu
Yeşil ile mavinin buluştuğu adres: Gideros Koyu
FOTO FOKUS
Muğla'da orman yangını
Muğla'da orman yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ