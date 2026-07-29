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Dünya
AA 29.07.2026 21:35

BM: Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı yerlerin yüzde 83'ü kemirgen ve parazit istilası altında

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle sivillerin büyük halk sağlığı riskiyle karşı karşıya bulunduğunu, yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı bölgelerin yüzde 83'ünün yaygın kemirgen ve dış parazit istilası altında olduğunu açıkladı.

BM: Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı yerlerin yüzde 83'ü kemirgen ve parazit istilası altında

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, Gazze'deki son durum hakkında bilgi verdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) yetkililerinin, Gazze'deki sivillerin büyük halk sağlığı riskleriyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunduğunu aktaran Haq, bu sorunun zaten var olan güvensizlik ve barınma krizine ek bir yük getirdiğini vurguladı.

Haq, "Sokaklarda kanalizasyon atığı ve durgun su gibi kötü hijyen koşulları altında yaşayan yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu bölgelerin yüzde 83'ünde yaygın kemirgen ve dış parazit istilaları tespit edildi." ifadesini kullandı.

BM ve insani yardım ortaklarının bu soruna karşı Gazze'de her gün 9 ton kemirgen ilacı dağıttığı bilgisini paylaşan Haq, halk sağlığı risklerini azaltma çalışmaları için yedek parçalar ve motor yağı gibi kritik ekipman ve malzemelere sürekli erişimin de acilen gerekli olduğunun altını çizdi.

Haq, "Ayrıca, Gazze'deki katı atık yönetimini üstlenen ortakların, İsrail güçleri tarafından erişimin kısıtlandığı, şeridin yaklaşık yüzde 65'ine tekabül eden bölgelerdeki çöplüklere ulaşmalarına izin verilmesi de kritik önem taşımaktadır." dedi.

Gazze'de suya erişimin de aileler için günlük sorun olmaya devam ettiğine dikkati çeken Haq, "Yüz binlerce çocuğun ve ailelerin merkezi su, sanitasyon ve hijyen hizmetlerine erişimini desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." diye konuştu.

​​​​​​​ Haq, eğitim alanında da BM ve ortaklarının yoğun çalışmalarına rağmen okul çağındaki çocukların neredeyse yarısının hala yeterli eğitim olanaklarına erişemediğini kaydetti.

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