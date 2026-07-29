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Dünya
AA 29.07.2026 20:07

Filistinli kadın: İsrail hapishanesinde sorguda taciz edildim ve ailemle tehdit edildim

İşgalci İsrail ordusunun evine düzenlediği baskında gözaltına alınan Filistinli bir kadın, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada sorgu sürecinde tacize uğradığını, ailesiyle tehdit edildiğini ve sistemli hakaretlere maruz kaldığını açıkladı.

Filistinli kadın: İsrail hapishanesinde sorguda taciz edildim ve ailemle tehdit edildim
[Temsili Fotoğraf: AA]

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, halen İsrail’in Damon Hapishanesi'nde tutulan Filistinli kadın, gözaltına alındığı andan itibaren maruz kaldığı hak ihlallerini avukatına aktardı.

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen Filistinli kadın, İsrail güçlerinin evine düzenledikleri baskında gözaltına alındıktan sonra götürüldüğü sorgu merkezlerinde birçok kez sorguya çekildiğini söyledi.

Günlerce süren sorgulamalara tabi tutulduğunu aktaran Filistinli kadın, "Sorgulama sırasında ailemle tehdit edildim ve sürekli olarak hakaretlere maruz kaldım. Baskılarla itiraflarda bulunmaya zorlandım. Sorguların birinde defalarca fiziki tacize maruz kaldım. Bunun taciz olduğunu belirterek reddettiğim halde karşı taraf bu davranışı sürdürdü" diye konuştu.

Filistinli kadın, İsrail'in Damon Hapishanesi'ne nakledilmeden önce sorgu merkezlerinde yapılan üst aramalarında birçok kez çıplak aramaya tabi tutulduğunu söyledi.

İsrail'in kendisini evinden gözaltına aldığı günden beri kötü yiyeceklerle beslendiği ve haşerelerle dolu ortamlarda tutulduğunu dile getiren Filistinli kadın, hapishanede yatak verilmediği için Filistinli kadınların yerlerde uyuduğunu belirtti.

Damon Hapishanesi idaresinin Filistinli kadın esirlere yönelik kısıtlamalar dayattığının altını çizen Filistinli kadın, hapishane idaresinin sürekli olarak koğuşlara baskın yaparak aramalar yaptığı, esirleri tek kişilik hücrelere koyduğu ve temel ihtiyaçlarını görmelerine engel olduğunu kaydetti.

Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin açıklamasında da, İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadınların maruz kaldığı ihlallerin insanlık onurunu zedelediğinin altı çizildi ve uluslararası topluma bu ihlalleri durdurmak için harekete geçme çağrısı yapıldı.

Konuyla ilgili İsrail makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

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