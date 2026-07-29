  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.07.2026 19:50

Fransa'da yangınların sürdüğü bölgede yağmalama dahil farklı suçlardan 4 kişiye gözaltı

Fransa’da binlerce kişinin tahliye edildiği ve günlerdir devam eden Gironde yangını bölgesinde yağmalama dahil farklı suçlardan 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Fransa'da yangınların sürdüğü bölgede yağmalama dahil farklı suçlardan 4 kişiye gözaltı
Yerel basındaki haberlere göre, Gironde’a bağlı Haillan kasabasında bir kadın tahliye edilen bölgeden çıkarken görüldü. Yapılan polis kontrolünün ardından gözaltına alınan kadının çantasında değerli takılar ve menşei belli olmayan çok sayıda değerli eşya tespit edildi.
 
Vilayette yangın nedeniyle tahliye edilenlerin konakladığı Bordeaux Fuar Merkezi'nde yangından etkilenenler için hazırlanan yiyecekleri çaldığı şüphesiyle de 2 kişi gözaltına alındı.
 
Polis kaynakları, kendini psikolog olarak tanıtan ve felaketzedelere ücret karşılığında seans yapmayı teklif eden bir kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.
 
Gironde’da 22 Temmuz’dan bu yana devam eden yangında 42 bin hektardan fazla alan yandı, 220 bini aşkın kişi tahliye edildi.
 
Avrupa ülkelerinin de destek verdiği yangın söndürme çalışmaları, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle devam ediyor.
ETİKETLER
Fransa
Sıradaki Haber
ABD, İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:07
NATO'dan 'Türk Yıldızları' paylaşımı
20:12
Filistinli kadın: İsrail hapishanesinde sorguda taciz edildim ve ailemle tehdit edildim
20:07
Gazze Şeridi'nde 2 bin 276 aile nüfus kayıtlarından tamamen silindi
19:50
ABD, İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıkladı
20:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizdeki çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisi dimdik ayakta
19:28
Çanakkale'de açık alanlarda ateş yakılması yasaklandı
Yeşil ile mavinin buluştuğu adres: Gideros Koyu
Yeşil ile mavinin buluştuğu adres: Gideros Koyu
FOTO FOKUS
Muğla'da orman yangını
Muğla'da orman yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ